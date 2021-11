Oposição apresenta moção para destituir presidente do Peru, no cargo há apenas quatro meses

LIMA - Congressistas de três partidos de direita apresentaram nesta quinta-feira (24), no Parlamento do Peru, um pedido para remover do cargo o presidente Pedro Castillo, que está há apenas quatro meses no poder, alegando uma suposta "incapacidade moral" para exercer suas funções. A moção, no entanto, tem baixas chances de avançar.

Isso ocorre porque o pedido tem apenas 28 assinaturas, duas a mais que as exigidas para iniciar o trâmite no Congresso. A moção foi apresentada por congressistas dos partidos Avança País, Renovação Popular e Força Popular, de Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori e derrotada três vezes nas urnas nas últimas três eleições.

O texto não deve ir a plenário não está garantida, já que é preciso que 40% dos legisladores presentes aprovem a medida. Para remover o presidente, são necessários 87 votos de um total de 130 congressistas.

"Declara-se a permanente incapacidade moral do Presidente da República, o cidadão José Pedro Castillo Terrones, segundo o estabelecido no inciso 2 do artigo 113 da Constituição política do Peru", diz o texto da moção, difundido na imprensa local e nas redes sociais.

Nos últimos anos, o Peru passou por uma grave instabilidade política. O antecessor de Castillo, Pedro Pablo Kuczynski renunciou para não perder o mandato e seu, vice, Martin Vizcarra, sofreu impeachment. /AFP e EFE