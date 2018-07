Oposição búlgara pede voto de não confiança do governo

Redigida pelo partido étnico Turco e pelo Partido Socialista, a moção também possui apoio da Coalizão Azul, de centro-direita, e do Partido da Justiça, Lei e Ordem. Todos criticam o governo por fracassar em resolver os problemas com o crime organizado e a máfia búlgara, que atrasaram a entrada da Bulgária no sistema de viagens livres dentro das fronteiras da União Europeia, à qual a Bulgária aderiu em 2007.

O governo do primeiro-ministro Boiko Borisov, contudo, possui uma folgada maioria no Parlamento e deverá sobreviver à votação, marcada para a próxima semana. As informações são da Associated Press.