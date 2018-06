Oposição contesta derrota em Bolívar e lamenta abstenção Opositores venezuelanos lamentaram ontem a redução de 40% na votação obtida na eleição regional de domingo, em comparação com a presidencial de outubro. Embora tenham ganhado o Estado de Miranda com Henrique Capriles - cuja derrota era a principal meta do chavismo -, os partidos da Mesa da Unidade Democrática ficaram com três Estados. Tinham sete. O chavismo também passou a dominar 22 das 23 assembleias legislativas estaduais, incluindo a de Miranda.