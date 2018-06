Oposição convoca novo protesto contra Morsi A oposição no Egito convocou ontem novos protestos contra o presidente do país, Mohamed Morsi, que na semana passada promulgou decretos que lhe deram poderes ditatoriais. No sábado, sob forte pressão, ele cancelou as medidas, mas não amenizou a crise. Grupos seculares e estudantes exigem a revogação de um referendo sobre a nova Constituição, marcado para o dia 15 e confirmado por Morsi no fim de semana. As manifestações foram marcadas para amanhã em várias cidades do Egito.