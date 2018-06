Oposição critica fala de Obama sobre EI

O discurso no qual o presidente Barack Obama pediu ao Congresso unidade no combate ao Estado Islâmico criticado por líderes do Partido Republicano, que defendem uma ação mais agressiva no combate ao grupo. As divergências foram exacerbadas pelo calendário eleitoral, com muitos dos ataques à estratégia de Obama partindo de candidatos da oposição que aspiram conquistar a Casa Branca.

“Isso é tudo? Nós precisamos um novo presidente. Rápido!”, tuitou Donald Trump, que lidera as pesquisas para a nomeação de seu partido, logo depois do pronunciamento do democrata. Pela terceira vez desde que chegou ao poder, em 2009, Obama escolheu o Salão Oval da Casa Branca para seu discurso. Local de trabalho dos presidentes, o escritório é normalmente usado em anúncios de impacto. Obama havia falado à nação do Salão Oval pela última vez em 2010, quando anunciou o fim das operações de combate no Iraque.

No discurso de domingo, ele defendeu sua estratégia de combate ao Estado Islâmico, centrada no tripé que une ataques aéreos às posições do grupo no Iraque e na Síria, apoio a combatentes locais e defesa de uma transição política que leve ao fim da guerra civil síria e à saída de Bashar Assad do poder. Segundo Obama, esse é o caminho que renderá frutos no longo prazo.

“Nada do que ocorreu no discurso vai diminuir o medo das pessoas”, disse à Fox News o senador Marco Rubio, que disputa com Jeb Bush a preferência do establishment do Partido Republicano na nomeação do candidato à presidência. “Nós estamos em guerra com um grupo jihadista radical, mais capaz do que qualquer grupo terrorista que essa nação jamais confrontou”, declarou Rubio, um dos falcões da legenda.

Obama dirigiu-se à nação no momento em que cresce o temor de ataques terroristas e a insatisfação dos americanos com o modo com o qual ele enfrenta o Estado Islâmico. Pesquisa divulgada pela CNN no domingo indicou que 60% dos americanos reprovam seu trabalho nessa área. O pronunciamento foi uma tentativa de reverter essa tendência e mostrar que o presidente tem liderança e uma estratégia para enfrentar o grupo extremista.

O receio de ataques aumentou após os atentados que deixaram 130 mortos no dia 13 em Paris e se agravou com o massacre de San Bernardino, na Califórnia, no qual 14 pessoas morreram na quarta-feira. Tratado como um ato terrorista, a ação do casal Syed Farook e Tashfeen Malik provocou o maior número de mortes inspiradas no extremismo islâmico nos EUA desde o atentado de 11 de setembro de 2001.

Com San Bernardino, o número de vítimas de jihadistas no país neste ano subiu para 45, segundo dados da New American Foundation. Apesar de ser o maior número desde 2001, ele ainda é inferior aos 48 que morreram em razão do terrorismo branco de direita.

“Essa é a guerra do nosso tempo”, afirmou Jeb Bush. “Precisamos de um comandante-chefe de guerra, que esteja pronto para liderar este país e liberar o mundo até a vitória”, declarou o irmão de George W. Bush, que iniciou a Guerra do Iraque, em 2003 – conflito que muitos analistas consideram a gênese do surgimento do EI.