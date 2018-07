Oposição da Alemanha pede taxação dos mercados

O governo de Merkel precisa dos partidos de oposição para obter uma maioria de dois terços no Parlamento a favor da ratificação do tratado fiscal europeu, que prevê mais disciplina fiscal para os países da região. Em princípio Merkel favorece o imposto, mas tem alertado que ele precisa ser implementado em toda a Europa para ter um impacto real.

A oposição também pede que uma série de medidas para promover o crescimento e a criação de empregos nos países do sul da Europa seja acrescentada ao tratado. Os dois lados se reunirão no próximo dia 13 para chegar a um acordo. As informações são da Associated Press.