Oposição da Síria discute abertura de diálogo com Assad A Coalizão Nacional da Síria iniciou um encontro de dois dias nesta quinta-feira, no Cairo, onde as discussões deverão girar em torno de uma oferta feita pelo líder do grupo sobre manter negociações diretas com o regime do país, afirmou Khaled Nasser, um dos delegados da reunião.