Oposição da Síria vai eleger novo presidente Mustafa Osso, da Coalizão Nacional Síria, um dos principais grupos que luta para derrubar o ditador Bashar al-Assad, disse que vai começar neste domingo um processo de três dias de reuniões em Istambul para eleger um novo presidente nas regiões controladas pela organização. Segundo ele, durante os encontros também será discutida a ofensiva do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que também atua na Síria.