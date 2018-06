Oposição da Ucrânia só negocia se governo for demitido

Viktor Yanukovych, mas apenas se ele demitir o governo e apontar um novo compromisso de aprofundamento de integração europeia. Neste sábado, cerca de 20 mil manifestantes lotaram a Praça da Independência na capital Kiev. Os opositores esperam que uma multidão ainda maior participe de um grande protesto neste domingo.

Os protestos começaram após Yanukovych se recusar a assinar um acordo com a União Europeia, no qual o país aprofundaria os laços econômicos com o bloco, diminuindo assim a influência da vizinha Rússia.

Arseniy Yatsenyuk, líder da maior facção de oposição no parlamento, disse neste sábado que Yanukovych deve demitir o governo e, então, "estaremos pronto para iniciar o diálogo, mas somente se o presidente der o primeiro passo". Fonte: Associated Press.