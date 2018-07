Oposição de centro-direita vence eleição em Portugal

Restando 12 das 230 cadeiras do Parlamento a serem decididas, o PSD, de centro-direita, conseguiu eleger pelo menos 102 deputados. Já a bancada do Partido Socialista será de pelo menos 71 parlamentares. A votação do Centro Democrático e Social (CDS) proporcionou à agremiação conservadora 23 cadeiras. O nível de abstenção foi de 43,15% é o mais elevado índice de abstenção desde as eleições de 1975.

O primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, reconheceu a derrota para o opositor Partido Social Democrata. Ele parabenizou o líder do PSD, Pedro Passos Coelho, pela vitória e recomendou a seu partido, o Socialista, que eleja um novo líder. Em um discurso emocionado, Sócrates elogiou a campanha socialista e disse que renunciaria à liderança do partido para abrir espaço para novos líderes. "Minha decisão de não ocupar uma posição política tem como objetivo dar espaço ao PS para que discuta plenamente seu futuro.

Pouco antes, o ministro português da Economia, José Vieira da Silva, havia admitido que as pesquisas de boca de urna e os resultados parciais das eleições realizadas hoje em Portugal indicavam a vitória do PSD. "Todos os resultados indicam uma vitória do PSD e uma derrota do Partido Socialista", disse. "Os resultados auferidos nas urnas naturalmente representaram uma alteração na estrutura política de nosso país", prosseguiu.

Pedro Passos Coelho, por sua vez, prometeu trabalhar com presteza para formar um novo governo e disse que pretende procurar o CDS para negociar a formação de um governo de coalizão. Ele afirmou ainda que fará de tudo para cumprir o pacto em troca do resgate financeiro internacional, mas afirmou que pretende ir além dos planos para restaurar rapidamente o "crescimento econômico e a confiança dos mercados". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.