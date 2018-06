Oposição denuncia massacre de Assad Um ataque de artilharia das Forças de Bashar Assad na Síria matou mais de 90 pessoas na sexta-feira, incluindo dezenas de crianças, no pior ato de violência desde o início de um plano de paz da ONU, de acordo com fontes da oposição. Corpos ensanguentados aparecem em vídeo colocado no YouTube com a intenção de mostrar as vítimas do ataque de Houla, no centro do país.