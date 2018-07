Oposição diz que 1.000 foram mortos nos últimos 8 dias O Conselho Nacional Sírio, principal grupo de oposição do país, afirmou que 1.000 pessoas foram mortas por forças do governo nos últimos oito dias. De acordo com Bassma Kodmani, porta-voz do grupo, tropas leais ao presidente Bashar Assad intensificaram as investidas em áreas opositoras, apesar de o governo dizer que aceitaria o plano de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).