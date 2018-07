Oposição diz ter tomado cidade perto de Damasco Militares que desertaram do Exército sírio e lutam contra o regime de Bashar Assad anunciaram ontem a tomada de Duma, a 20 quilômetros da capital, Damasco. O presidente da organização de oposição Observatório Sírio de Direitos Humanos, Rami Abdelrahman, afirmou que todos os bairros da cidade estão sob controle dos rebeldes, após violentos combates contra as tropas oficiais. Observadores da Liga Árabe continuam no país.