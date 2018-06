Oposição do Egito quer diálogo para dar fim à violência O líder da oposição no Egito, o ganhador do prêmio Novel da Paz Mohamed ElBaradei, pediu nesta quarta-feira um amplo diálogo nacional com o governo islâmico, todas as facções políticas e o Exército do país, visando dar fim à onda de violência política que deixou mais de 60 mortos na semana passada. Seu apelo parece ter sido uma resposta ao alerta feito pelas forças armadas do Egito na terça-feira de que o país pode entrar em colapso se não houver entendimento entre as facções políticas.