Oposição do Iêmen acusa presidente de minar transição A oposição do Iêmen acusou hoje o presidente Ali Abdullah Saleh, que no final do ano passado assinou um documento prometendo renunciar ao cargo, de sabotar a transferência de poder ao provocar um nova crise política no país, no momento em que tropas leais ao mandatário entraram em confronto com opositores, matando três pessoas.