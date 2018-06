Oposição do Japão pede saída de Aso após exemplo nazista O Partido Democrático do Japão e outros quatro partidos de oposição emitiram uma declaração conjunta nesta quarta-feira, na qual insistem para que o ministro de Finanças e vice-premiê do Japão, Taro Aso renuncie ou seja demitido após ter dito que o governo japonês deveria se inspirar na Alemanha nazista na hora de reformar sua constituição.