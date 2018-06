Oposição e governo se dizem vitoriosos em Montenegro Os candidatos do governo e oposição se declararam vitoriosos na campanha presidencial em Montenegro, alimentando tensões no pequeno país. Nenhum resultado oficial sobre as eleições foi divulgado ainda, mas o presidente Filip Vujanovic disse que, com base em sua própria campanha, na contagem total dos votos ele venceu com 51,3% dos votos, enquanto seu oponente, Miodrag Lekic, teve 48,7% dos votos.