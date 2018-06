Oposição egípcia rejeita oferta de diálogo do presidente

A Frente de Salvação Nacional disse que decidiu "recusar a participação no diálogo proposto pelo presidente, amanhã, sábado".

A oposição convocou para esta sexta-feira outro dia de grandes manifestações contra as medidas mais recentes adotadas por Morsi, dois dias depois de violentos confrontos terem provocado a morte de seis pessoas e deixado pelo menos 700 feridas.

Os manifestantes exigem que Morsi anule o decreto que dá a ele poderes quase absolutos e que ele não coloque em referendo um projeto de Constituição favorável aos preceitos islamitas no dia 15 de dezembro.

Os grupos opositores organizam marchas até o palácio presidencial. Os militares intervieram pela primeira vez na quinta-feira, quando instalaram tanques ao redor do palácio e colocaram arame farpado no local.

Por outro lado, islamitas ultraconservadores também organizam sua própria manifestação para esta sexta-feira. O protesto será contra o que chamam de cobertura tendenciosa da questão política pelos canais pagos privados do país. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.