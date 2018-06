Oposição em Miami exige cumprimento da Constituição A organização dos Venezuelanos Perseguidos Políticos e no Exílio (Veppex), com sede em Miami, exigiu ontem que a Constituição da Venezuela seja respeitada e novas eleições sejam convocadas caso Hugo Chávez não assuma oficialmente o novo mandato como presidente na cerimônia prevista para ocorrer no dia 10. "A mensagem lida pelo vice-presidente e chanceler da Venezuela, Nicolás Maduro, em Havana, reflete de maneira contundente que o estado de saúde de Hugo Chávez é crítico", diz o comunicado da entidade, cuja opinião é a de que o líder bolivariano não poderá prestar juramento como presidente este mês.