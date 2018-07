Oposição libanesa pede a expulsão do embaixador da Síria

BEIRUTE - A oposição no Líbano pediu a expulsão do embaixador da Síria em Beirute, acusando-o de estar por trás dos sequestros e ataques contra ativistas sírios no país. Em memorando, o grupo chamado 14 de Março pediu que o presidente Michel Sleiman "considere o embaixador da Síria no Líbano como persona non grata pois ele... supervisiona operações de sequestro, assalto e eliminação".

A coalização também recomendou que os libaneses evitem viajar para a Síria e que aqueles já no país voltem imediatamente. A revolta contra o regime do presidente Bashar Assad dividiu o Líbano.

Na cidade de Trípoli aconteceram vários confrontos entre aqueles que apoiam os rebeldes e aqueles do lado do governo. Os simpatizantes de Assad no país são liderados pelo grupo terrorista Hezbollah.

Mais de 150 mil sírios fugiram para o Líbano desde o início do conflito no país vizinho, em março de 2011.

