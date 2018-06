Oposição libanesa pede renúncia do governo A oposição libanesa pediu nesta sexta-feira a renúncia do governo do primeiro-ministro Najib Mikati, após o atentado que ocorreu na manhã de hoje em Beirute e matou pelo menos oito pessoas, entre elas o chefe da inteligência (espionagem) libanesa, Wissan al-Hassan. "O governo precisa ir embora e nós pedimos ao primeiro-ministro Najib Mikati que renuncie imediatamente", disse Ahmad Hariri, líder do Movimento do Futuro, reportou a agência France Presse (AFP). Mais cedo, o líder da oposição, o ex-premiê Saad Hariri, acusou o presidente da Síria, Bashar Assad, pelo atentado, que ocorreu em Beirute Oriental (setor cristão). O governo sírio condenou o ataque.