Oposição lidera disputa por Legislativo na Indonésia

Cerca de 200 mil candidatos de 12 partidos disputavam quase 20 mil cargos nas eleições desta quarta-feira. Para um lugar na Câmara dos Representantes, que tem 560 assentos, concorriam 6.607 candidatos. Outros 945 disputavam um posto de representação regional no Senado. O restante dos candidatos concorria aos conselhos provinciais e locais.

De acordo com levantamento de contagem rápida por amostras feito pelo respeitado instituto Survey Circle, de Jacarta, usando amostras aleatórias de 2 mil locais de votação em todas as 33 províncias do país, o partido Golkar deve aparecer em segundo lugar, com cerca de 15% dos votos, seguido pelo partido Movimento Grande Indonésia (Gerindra), com 12%.

Os partidos precisam assegurar 20% dos assentos na Câmara ou 25% do total de votos para indicar um candidato para a disputa pela Presidência. Se isso não ocorrer, é possível a formação de uma coalização com um ou mais partidos. Os resultados oficiais da eleição de hoje serão anunciados no próximo mês. Fonte: Associated Press.