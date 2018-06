Oposição mantém protestos contra Morsi Centenas de manifestantes se reuniram diante do palácio presidencial no Cairo ontem. O protesto ocorreu apesar das concessões feias pelo presidente egípcio, Mohamed Morsi, no sábado, na tentativa de apaziguar a fúria dos opositores. Morsi anulou decretos emitidos no mês passado que ampliavam seus poderes e lhe davam imunidade judicial. Apesar dos protestos que têm assolado o Egito nas últimas duas semanas, o referendo sobre a Constituição, marcado para o dia 15, foi mantido.