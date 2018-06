Oposição na Tailândia quer adiar eleições O líder do Partido Democrático, a maior força da oposição na Tailândia, Abhisit Vejjajiva, pediu neste sábado que as eleições gerais marcadas para julho sejam adiadas, para permitir que uma administração interina promova reformas primeiro. A proposta ocorre dias antes de o Tribunal Constitucional iniciar as audiências de um processo que pode terminar com a deposição da primeira-ministra Yingluck Shinawatra.