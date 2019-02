Oposição na Venezuela protesta contra Maduro no aniversário do chavismo

Os opositores venezuelanos, liderados pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, vão desafiar o presidente Nicolás Maduro neste sábado, 2, para exigir que ele deixe o poder, justamente na comemoração simbólica do 20º aniversário da revolução chavista.

Às 10h00, horário local (12h00 de Brasília), manifestações oficialistas e opositoras foram convocadas num clima de alta tensão, com um chefe de Estado desconhecido por parte da comunidade internacional e um opositor que recebeu o apoio dos Estados Unidos, da América Latina e de potências europeias.

A marcha da oposição enviará "uma mensagem à União Europeia (UE)" para agradecer "a todos os países que em breve vão nos reconhecer", declarou o líder parlamentar, que se autoproclamou presidente em 23 de janeiro, mudando a paisagem política da crise venezuelana.

#Ahora Marcha opositora que viene del Millennium ya está por la avenida Francisco de Miranda #2Feb | 11:30 am pic.twitter.com/Hdqz6YAxTq — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) 2 de fevereiro de 2019

Os opositores, que vão se reunir em frente à sede da UE no leste de Caracas, vão sair em passeata em apoio ao ultimato dado a Maduro pela França, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Portugal e Holanda para aceitar "eleições livres".

Guaidó, de 35 anos, se autoproclamou presidente depois que a Assembleia Nacional declarou Maduro "usurpador" após assumir, em 10 de janeiro, um segundo mandato considerado ilegítimo por ser resultado de eleições "fraudulentas".

Para Entender Venezuelanos vão às ruas contra o governo de Nicolás Maduro; entenda os motivos da manifestação antichavista Protestos foram convocados pela oposição e receberam apoio dos Estados Unidos.

Mas Maduro, 21 anos mais velho que seu adversário, conta com a China e a Rússia e diz ser vítima de um golpe de Estado, no qual Washington usa Guaidó como "fantoche".

No entanto, Guaidó, falando neste sábado ao South China Morning Post, estendeu a mão para a China, prometendo cumprir os acordos bilaterais e garantindo que está disposto a iniciar o diálogo com Pequim "o mais rapidamente possível".

Com a clara intenção de manter contato com todas as partes, o ministério chinês das Relações Exteriores indicou na sexta-feira que China e Venezuela "cooperam pragmaticamente há muito tempo" e que, "independentemente da evolução da situação, essa relação não será afetada".

"Rua e mais rua para defender a pátria e a revolução", lançou Maduro a seus seguidores, que estarão concentrados na Plaza Bolivar, no coração de Caracas, a 10 km da sede da UE.

A tensão aumenta a cada nova convocação de manifestação. Quarenta pessoas foram mortas e mais de 850 detidas, de acordo com a ONU, desde o início das mobilizações, em 21 de janeiro. Em 2014 e 2017, duas ondas de protestos mataram cerca de 200 pessoas.

A Venezuela sofre a pior crise de sua história moderna, com falta de alimentos e remédios, além de uma hiperinflação, que o FMI projeta em 10.000.000% para este ano. A situação fez disparar a migração, estimada em cerca de 2,3 milhões de venezuelanos desde 2015, segundo a ONU.

Lenis Carrillo, de 43 anos, diz "sentir outro ar" com Guaidó. "Temos que continuar até que a ditadura caia, porque as pessoas estão morrendo de fome". Maduro, apoiado pelas Forças Armadas, assegura que desde que o líder socialista Hugo Chávez chegou ao poder, em 1999, a revolução cuidou dos pobres com programas sociais.

"O governo me deu a oportunidade de ter uma casa. Nós ainda temos fé na revolução", disse à AFP Rodolfo Pariata, de 47 anos. Guaidó pretende quebrar a lealdade dos militares com uma anistia se eles cooperarem com um "governo de transição".

Em seu "Plano País", Guaidó propõe a entrada de ajuda humanitária, melhorar os serviços públicos, reduzir a hiperinflação, uma nova política monetária e renegociar a dívida externa de cerca de 150 bilhões de dólares.

Maduro, por outro lado, culpa a direita e as sanções dos Estados Unidos pela crise, rejeita a ajuda humanitária como porta para uma intervenção militar e promete "prosperidade", ainda que com o mesmo modelo econômico de controle estatal.

Pressão internacional

A comunidade internacional, com os Estados Unidos à frente, pendeu a balança neste conflito de poderes que começou no final de 2015, quando a oposição assumiu o controle do Parlamento.

Os Estados Unidos não descartam ações militares ou sanções adicionais; enquanto a Europa aumenta seu apoio a Guaidó. Na última quinta-feira, o Parlamento Europeu reconheceu Guaidó como presidente interino, pressionando a UE.

À procura de uma saída para a crise, a UE irá criar um grupo de contacto de países europeus e latino-americanos por um período de "90 dias", enquanto México e Uruguai convocaram uma conferência internacional para "países neutros" em 7 de fevereiro em Montevidéu./ AFP, EFE e AP