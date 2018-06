Oposição não consegue se articular A oposição venezuelana levou 11 anos para formar uma aliança contra o presidente Hugo Chávez. No Equador, os cinco anos de Rafael Correa no poder ainda não foram suficientes para isso. O presidente terá sete rivais no dia 17. Apenas um à sua esquerda: Alberto Acosta, respaldado pelo movimento indígena, rompido com Correa há um ano.