Oposição paraguaia critica novo acordo energético com o Brasil

O Partido Liberal, o principal da oposição no Paraguai, criticou na quinta-feira, 25, um acordo assinado pelo governo de Mario Abdo Benítez com o Brasil para a exploração da energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu, compartilhada pelos dois países.

O presidente do Partido Liberal, Efraín Alegre, disse em entrevista coletiva que o acordo, assinado no último dia 24 de maio, deve ser "rejeitado de maneira categórica por atentar contra os direitos do Paraguai em Itaipu". "Sob nenhuma circunstância (esse acordo) pode estar vigente. Deve ser discutido e depois rejeitado pelo Congresso por ser extorsivo e degradante", afirmou Alegre.

Além disso, o líder da oposição criticou o Abdo Benítez pela demora em divulgar o acordo, só revelado ao público após a renúncia do presidente da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), Pedro Ferreira, que teria entregado o cargo por discordar do restante do governo.

A renúncia de Ferreira foi aceita na quinta-feira, 25, pelo presidente paraguaio, que indicou para substituí-lo o ex-ministro da Fazenda Alcides Jiménez. Segundo o novo presidente da Ande, o acordo não lesa a soberania nacional e nem provocará a alta das tarifas de energia no país, como afirmam a oposição e alguns veículos da imprensa.

O ex-ministro das Relações Exteriores do Paraguai Miguel Abdón Saguier, também do Partido Liberal, afirmou que a Constituição obriga o presidente a submeter o acordo à avaliação do Congresso. "Ele vai incorrer em mau desempenho das suas funções", disse o ex-chanceler.

Axel Benítez, assessor técnico do Partido Liberal, explicou à Agência Efe que o acordo representará um aumento do custo da energia para os paraguaios. Segundo ele, o documento estabelece dois tipos de energia diferentes, a "garantida" e o "excedente", e prevê que o Paraguai receba maior quantidade da primeira, de custo mais elevado.

Já o senador Carlos Filizzola, da Frente Guasú, afirmou que a saída de Ferreira ocorreu porque tentaram forçá-lo a assinar um acordo desfavorável ao Paraguai. A Frente Guasú lembrou em comunicado que o novo pacto é uma "cessão de soberania" que ocorre dez anos depois do acordo assinado pelo então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O acordo permitiu ao Paraguai receber US$ 360 milhões ao ano por negociar a energia excedente de Itaipu com o Brasil. Antes, o montante era de US$ 120 milhões. EFE

Risco para a democracia

O ex-presidente do Paraguai, Fernando Lugo, atual senador do partido de oposição Frente Guasú, disse nesta quinta-feira aos veículos de imprensa locais que não é aconselhável se apressar quando se fala de um possível julgamento político contra o presidente Mario Abdo Benítez, como colocaram alguns legisladores após tomarem conhecimento de um ato bilateral sobre Itaipu.

Setores da oposição, entre eles a própria Frente Guasú, acusaram Abdo Benítez de ser um entreguista e de renunciar à soberania energética por entregar um cronograma mensal de compra de energia para Itaipu, uma represa compartilhada com o Brasil, até 2022, um ano antes das negociações do Anexo C do Tratado de Itaipu de 1973.

Lugo, que teve que renunciar ao poder por causa de um julgamento político em 2012, expressou cautela ao decidir sobre a aplicação da mesma medida a Abdo Benítez. "Muitas vezes nos apressamos. Deve haver muitos condimentos para um julgamento político e uma discussão muito mais ampla em todos os partidos políticos que fazem parte do Congresso Nacional", disse o senador, quando perguntado sobre o tema.

As declarações de Lugo foram feitas no Congresso Nacional, durante ato comemorativo dos dez anos da assinatura de um acordo sobre Itaipu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que permitia ao Paraguai recuperar o controle sobre sua energia na represa.

Paraguai afirma que não cedeu ao Brasil

O embaixador paraguaio em Brasília, Hugo Saguier, esclareceu nesta quinta-feira que não houve "nenhuma renúncia de soberania" do Paraguai em relação ao Brasil, depois da divulgação de uma ata que fixa a compra de energia de Itaipu até 2022, um ano antes da renegociação do anexo C do tratado constitutivo da usina.

O documento foi assinado no último dia 24 de maio sem que nenhuma autoridade tivesse informado à opinião pública, o que fez com que parte da oposição tenha denunciado que o governo do conservador Mario Abdo Benítez está fazenco concessões ao Brasil em relação com as negociações de 2023.

"Essa é uma questão que é normal. Em toda negociação existem períodos e estamos na etapa de fechar esta negociação. Depois, imediatamente, todo mundo será informado. É assim", explicou, antes de acrescentar que está sendo elaborado um relatório a respeito para ser enviado ao Congresso.

A negociação desta ata bilateral começou em março deste ano, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro solicitou uma reunião devido a "divergências no contrato" que deveria ser assinado entre Brasil e Paraguai sobre a contratação de potência energética.

Saguier reconheceu que a questão não foi resolvida em nível técnico e que, por esse motivo, requereu a intervenção do alto escalão, representado por ele no caso paraguaio e pelo secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Itamaraty, Pedro Miguel da Costa e Silva.

Nessas reuniões foi estabelecida esta ata bilateral de 24 de maio, que hoje o governo paraguaio apresentou diante da opinião pública como "o primeiro grande triunfo do Paraguai na negociação com o Brasil, visando o compromisso que temos em 2023", nas palavras de Saguier.

Uma das principais preocupações da população paraguaia após a divulgação da ata bilateral entre Paraguai e Brasil é que esta se traduza em um aumento do preço da energia, algo que foi descartado hoje pelo novo presidente da ANDE, Alcides Jiménez, na mesma entrevista coletiva.

"Todos os pontos que possam ser concordados não devem, em nenhum caso, significar um aumento da tarifa no curto prazo, em um ano, um ano e meio. Não podemos precisar qual será a extensão da economia em muito longo prazo, vocês perceberão que a situação econômica, a inflação e a taxa de câmbio poderão variar no futuro", especificou./EFE