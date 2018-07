Oposição promete mais protestos na semana na Rússia A oposição da Rússia prometeu nesta segunda-feira fazer mais protestos durante a semana, após um ativista contrário ao governo receber uma pena depois de um grande protesto contra o primeiro-ministro Vladimir Putin. Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas no sábado, no segundo grande protesto do mês, elevando a pressão sobre Putin por reformas, no momento em que ele enfrenta a maior onda de protestos na Rússia desde os anos 1990.