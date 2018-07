Oposição quer investigar Mães da Praça de Maio Líderes da oposição ao governo da presidente argentina, Cristina Kirchner, fizeram ontem um pedido à Justiça para que investigue as denúncias que indicam que a organização de defesa dos direitos humanos Mães da Praça de Maio teria financiado suas atividades a partir dos anos 90 com dinheiro vindo de roubos a supermercados e do lucro de cassinos, além de ter planejado o treinamento de membros da organização em atividades guerrilheiras com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e a guerrilha mexicana Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN). As Mães tornaram-se aliadas políticas de Cristina e, nos últimos anos, têm recebido muitos fundos estatais. As denúncias foram feitas por Sergio Schoklender.