Oposição quer transparência sobre saúde de Chávez

O líder da coalizão oposicionista, Ramon Guillermo Aveledo, disse que as informações fornecidas pelo governo "continuam sendo insuficientes". Chávez não é visto nem ouvido desde a cirurgia ocorrida em 11 de dezembro, e o vice-presidente, Nicolás Maduro, afirmou ontem que as condições de saúde do presidente permanecem "delicadas" devido às complicações decorrentes de uma infecção respiratória.

O irmão mais velho de Chávez, Adan, chegou em Havana nesta quarta-feira, disse Jorge Arreaza, genro do presidente e ministro da Ciência e Tecnologia. "Vamos nos encontrar com ele, com Maduro e com a procuradora-geral, Cilia Flores", disse Arreaza em uma mensagem postada no Twitter.

"A equipe médica nos explicou que as condições de saúde de Chávez continuam estáveis, dentro de um quadro delicado", informou Arreaza em outra mensagem, acrescentando que o líder "continua lutando arduamente e que envia todo o seu amor a seu povo". As informações são da Associated Press.