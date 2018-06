Oposição reage a Maduro e chama eleitor a defender voto

Em alguns dos últimos atos de campanha para a eleição de domingo, chavismo e oposição acirraram ontem a tensão que envolve a escolha dos 167 integrantes da Assembleia Nacional, sede do Legislativo unicameral da Venezuela, para os próximos cinco anos. Em ato na capital, opositores do partido Primeiro Justiça pediram à militância que vote cedo no domingo e saia logo às ruas para “defender seu voto”.

Um dos comícios ocorreu no início da noite na Praça Brión, em Caracas. O ato reuniu os principais candidatos do Primeiro Justiça e outros que disputarão cadeiras na Assembleia Nacional pela coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD). Apesar da chuva, algumas centenas de militantes participaram do evento.

Uma delas, que se identificou ao Estado apenas como “Mari”, foi ao ato fantasiada de Estátua da Liberdade, defendeu o discurso do confronto e afirmou que não pretende ficar em casa se o governo não reconhecer uma possível derrota nas urnas. “Não vão reconhecer. Vivemos uma ditadura, temos pessoas presas por motivos políticos. Não vão aceitar a derrota e vamos à rua para garantir o resultado.”

O temor de violência após a divulgação dos resultados da eleição aumentou após os chavistas usarem retórica semelhante, algumas semanas atrás. O presidente, Nicolás Maduro, também pediu a seus eleitores que saiam às ruas após a votação para “defender o resultado” e afirmou ontem que conquistará mais uma “vitória perfeita” para “honrar o comandante eterno Hugo Chávez”.

O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de Maduro, divulgou ontem uma nota afirmando que a única forma de haver paz após a eleição é a “vitória do socialismo”.

O atual presidente da Assembleia Nacional, o chavista Diosdado Cabello, encerrou ontem sua campanha em Monagas, Estado pelo qual está eleito. Ele também pediu aos cidadãos que compareçam cedo às mesas de votação. “Nessas eleições, vamos vencer e convencer, pois é uma revolução de inclusão”. Momentos antes de seu comício, Cabello entregou 11 ambulâncias, anunciou a aprovação pelo governo de 1,5 mil pedidos de novas aposentadorias e a liberação de verba para a construção de 16 mil casas populares.

Ameaçado pela primeira vez pelo risco de perder a maioria no Legislativo, o chavismo tem feito campanha instando a militância a adotar a estratégia “1 por 10” – cada militante precisa convencer dez eleitores a votar pelo governismo.

O risco de derrota do governo foi expresso até nas pesquisas feitas por institutos que tradicionalmente apontam maior vantagem para o chavismo. Um deles, o Hinterlaces, mostrou uma vantagem de cerca de 30% em número de votos para os candidatos ligados à MUD. Mas não há sondagem capaz de medir com precisão o resultado em número de assentos na Assembleia, já que a distribuição dos distritos eleitorais foi alterada para agrupar ou segregar circuitos, tornando difícil alguma projeção mais concreta. Em 2010, a oposição teve maior número de votos, mas acabou com minoria no Legislativo.