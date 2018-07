Oposição rechaça apoio de Lula a Chávez A coalizão partidária que faz oposição ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, rechaçou ontem o apoio que o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva expressou à campanha de reeleição do venezuelano. "O Brasil é um grande país e o brasileiro, um grande povo. Desde logo, não o julgamos (Lula) por essas infelizes palavras", disse um comunicado da opositora Mesa da Unidade Democrática, afirmando que as declarações do brasileiro "parecem as de um mercador" e não de um "estadista".