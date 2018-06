Oposição rechaça plano de negociação de Assad A oposição síria "tolerada" rechaçou a proposta de diálogo feita no domingo pelo ditador Bashar Assad. À frente do Comitê de Coordenação para a Mudança Nacional e Democrática, Hasan Abdel Azim disse que só negociará após o fim da violência, a libertação dos presos e a garantia de que a ajuda humanitária chegará às áreas afetadas. Os opositores querem a mediação do enviado da ONU para a Síria, Lakhdar Brahimi.