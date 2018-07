Oposição reconhece derrota em eleição na Polônia O partido de centro do primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, venceu as eleições parlamentares deste domingo. O Plataforma Cívica conquistou a maior parte dos votos nas eleições para a Sejm, a câmara baixa do Parlamento, segundo pesquisas de boca-de-urna publicadas após o encerramento da votação.