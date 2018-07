Oposição russa pede boicote a eleição parlamentar

"Disseram que não existem mais eleitores no país e que todas as questões são resolvidas nos bastidores", disse Garry Kasparov, líder da oposição, escritor e ex-campeão mundial de xadrez. "Apenas contaram para nós o resultado final", afirmou. Kasparov refere-se ao anúncio feito pelo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que no final de setembro afirmou que não concorrerá a um segundo mandato em 2012 - o que abrirá caminho para que seu mentor, o atual primeiro-ministro Vladimir Putin, volte à presidência.

Kasparov é um dos líderes mais visíveis da pequena oposição liberal a Putin. Ele e outros oposicionistas emitiram um comunicado no qual afirmam que as eleições para a Duma, parlamento russo, serão uma "vergonha" e "ilegítimas".

"Apenas um protesto em massa contra esse processo eleitoral fictício - apenas a desobediência civil - devolverá o poder ao povo".

Sergei Udaltsov, líder da Frente de Esquerda, um grupo que une os socialistas de esquerda, ressaltou a importância do boicote. "Nosso objetivo é dar ao boicote uma aparência organizada e levar as pessoas para as ruas". Kasparov afirma que o boicote de 4 de dezembro será apenas o primeiro. "Essa será uma luta longa e difícil".

O pedido ao boicote ocorre um dia após a polícia russa dispersar um grupo de manifestantes que protestava perto de uma estação do metrô na capital, detendo 24 pessoas. Os ativistas gritavam slogans contra Putin.

As informações são da Associated Press.