Muitos membros da coalizão estão hesitando em participar do evento que tem pouca chance de sucesso e provavelmente esgotará o último resquício de credibilidade que o grupo tem com os rebeldes. O CNS deve fazer o anúncio sobre sua adesão ou não às negociações ainda hoje. O governo da Síria já disse que comparecerá ao encontro. Fonte: Associated Press.