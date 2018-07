Oposição síria não vê mudança na postura da Rússia Representantes do Conselho Nacional Sírio, principal grupo de oposição na Síria, reuniram-se nesta quarta-feira com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na intenção de convencer os russos de que a saída do presidente Bashar Assad é parte essencial da transição política na Síria. No entanto, o líder do grupo, Abdelbaset Sieda, disse após a conversa que não vê nenhuma mudança na posição de Moscou sobre o conflito.