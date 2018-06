Oposição síria pede intervenção militar estrangeira

ISTAMBUL - O Conselho Nacional da Síria (CNS), que reúne vários grupos da oposição ao governo sírio, pediu nesta segunda-feira, 12, uma intervenção militar estrangeira "urgente" após relatos de que foram encontrados na cidade de Homs 47 corpos de mulheres e crianças mortas em um massacre.

A oposição diz que soldados do governo chacinaram os civis, enquanto o governo acusou "grupos terroristas" pela matança. Algumas mulheres foram estupradas antes de serem mortas e várias crianças foram degoladas.

"Nós pedimos uma intervenção militar árabe e internacional urgente" na Síria, disse o líder do CNS, Georges Sabra, em coletiva de imprensa em Istambul nesta segunda-feira, informa a agência France Presse (AFP). Ao ler um texto preparado, ele também pediu a criação de uma zona de exclusão aérea sobre todo o espaço aéreo sírio e "ataques" contra as tropas do governo.

