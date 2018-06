Oposição síria pede que Congresso dos EUA dê aval

"Ditaduras como a do Irã e a da Coreia do Norte estão olhando de perto para saber como o mundo livre responde ao uso de armas químicas", diz a oposição. "Se o mundo livre falhar em responder a esse tipo de violação das normas internacionais, ditadores pelo mundo serão encorajados a seguir o exemplo de Assad", continua a nota emitida em Istambul, na Turquia.

A oposição ainda pede que o ataque dos Estados Unidos seja acompanhado pelo envio de armas aos rebeldes. "Durante os últimos dois anos e meio, o mundo democrático ofereceu apenas suas condolências e promessas enquanto o regime de Assad, apoiado por Irã e Rússia, esteve ocupado matando as esperanças democráticas", afirma o texto. "A coalizão acredita que qualquer ação militar deve ser acompanhada de um esforço para armar o Exército Livre da Síria, isso será vital para acabar com as mortes e o caos que Assad quer espalhar pela região", conclui. Fonte: Associated Press.