Oposição Síria pede que uso de mísseis seja banido A oposição ao regime de Bashar al-Assad na Síria pede que o uso de mísseis e bombas aéreas também seja proibido no país. A Coalizão Nacional Síria emitiu nota neste domingo, após Estados Unidos e Rússia terem divulgado que chegaram a um acordo para combater a utilização de armas químicas no país do Oriente Médio.