Oposição síria pede zona de exclusão aérea após novo massacre

Em mais uma sexta-feira de protestos contra a ditadura síria, pelo menos 30 pessoas morreram ontem, segundo a oposição do país. As forças de segurança teriam aberto fogo contra manifestações pró-democracia em Hama e Homs, no centro da Síria. Os ativistas pedem a criação de uma zona de exclusão aérea para proteção dos civis, a exemplo do que ocorreu na Líbia.

Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, cerca de 2 mil pessoas saíram às ruas ontem após as preces de sexta-feira. Ativistas afirmam que parte dos ataques ocorreu após as manifestações. Em Homs, eles afirmam que soldados do Exército invadiram casas e os serviços de internet e telefone foram cortados.

Em Hama, houve troca de tiros entre forças leais ao ditador Bashar Assad e desertores que aderiram às manifestações. "Houve uma reação muito dura aos protestos em Homs", disse o ativista Mustafa Osso. "Há muitos feridos também. Os hospitais têm dificuldades para tratar os feridos."

Os protestos na Síria, que já duram sete meses, ganharam novo fôlego na semana passada, após a morte do ex-ditador líbio Muamar Kadafi. Segundo moradores de Homs e de Hama, helicópteros têm disparado constantemente contra os manifestantes nos últimos dias.

Intervenção. Nas passeatas de ontem, os manifestantes pediram uma intervenção estrangeira para proteger civis na Síria. "Deus, queremos uma zona de exclusão aérea", gritavam os manifestantes. Houve protestos também no sul e no leste do país.

Ao contrário da Líbia, a comunidade internacional não chegou a um acordo para agir contra a repressão imposta por Assad à população civil. China e Rússia vetaram este mês uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que condenava a violência do regime.

Desde o início dos protestos, em março, as Nações Unidas estimam que mais de 3 mil pessoas morreram na Síria. O governo diz que "grupos terroristas que buscam desestabilizar o país" já mataram 1,1 mil soldados do Exército. / AP, REUTERS e EFE