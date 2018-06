Oposição síria propõe roteiro para transição política no país

BEIRUTE - Ativistas de oposição sírios, incluindo membros da Coalizão Nacional Sìria, elaboraram um roteiro para alcançar a reconciliação nacional e justiça para "todas as vítimas da Síria", segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira, 13.

De acordo com a descrição do roteiro, a reconciliação nacional será alcançada por meio de um processo em que a justiça deverá ser "assegurada para todas as vítimas da Síria".

O documento foi divulgado em meio a relatos de abusos cometidos por forças do regime e combatentes rebeldes durante o conflito no país. A revolta começou com manifestações pacíficas contra o governo, em março de 2011, mas se tornou uma guerra civil e já deixou mais de 100 mil mortos.

Entre as propostas, os ativistas pedem o desarmamento e reestruturação das forças de segurança sírias com o objetivo de se livrar de "autoridades corruptas". "Todos os grupos armados serão desarmados, desmobilizados e reintegrados na sociedade síria."

O roteiro também estabelece planos para o sistema político do país após a queda do regime sírio. O documento pede um "sistema híbrido de presidencialismo e parlamentarismo''.

Os ativistas falam em utilizar a constituição nacional de 1950 como base para uma nova estrutura política. Uma assembleia constituinte eleita decidiria sobre as modificações. A constituição da Síria privilegia o Legislativo ante o Executivo e afirma que o chefe de Estado deve ser um muçulmano.

O grupo por trás da proposta, o Syrian Expert House, possui cerca de 300 ativistas, advogados e membros da Coalizão Nacional Síria e do Conselho Nacional Sírio. Desertores do governo e comandantes rebeldes também participaram do processo de elaboração do roteiro, disse o grupo.

O documento deve ser apresentado na íntegra nesta quarta-feira, na presença do líder da Coalizão Nacional, Ahmed Jarba. A coalizão ainda não aprovou o roteiro. / DOW JONES