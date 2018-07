Oposição síria se divide após oferta de diálogo de Assad

Cerca de 160 dissidentes, vários dos quais já passaram anos como presos políticos, comprometeram-se ontem a pressionar por um levante pacífico, após o presidente Bashar al-Assad convidar a oposição para o diálogo. As figuras da oposição, todas independentes e não filiadas a partidos políticos, reuniram-se em um hotel de Damasco.

"Como uma questão de princípio, o [grupo] Comitês para a Coordenação da Revolução Síria condena qualquer tipo de encontro ou congresso realizado sob o respaldo do regime", afirmou o grupo em sua página no Facebook. "Os revolucionários devem tomar dezenas de medidas de segurança e dissuasivas antes de realizarem um encontro do tipo, como evitarem ser presos, torturados ou eliminados", afirmou a entidade em comunicado.

Segundo a mensagem, é "natural" que sejam levantadas questões em torno dessa reunião, realizada em meio a um regime repressivo. "Ninguém deve dar o mínimo de legitimidade para o regime às custas do sangue de nossos mártires e do sofrimento dos detidos", notou o texto. "Os comitês renovam seu compromisso com as ruas sírias."

Desde meados de março, o regime tem reprimido violentamente os protestos por democracia. Ontem, porém, autoridades convidaram a oposição para uma reunião em 10 de julho, para discutir importantes mudanças na Constituição. As informações são da Dow Jones.