Oposição teme estímulo ao 'narcoturismo'

Na opinião do senador Alfredo Solari, do Partido Colorado, a nova lei "não cumpre nenhuma das salvaguardas éticas da experimentação com seres humanos".

"A maconha causa danos aos seres humanos. O nosso governo e o restante do mundo não deveriam fazer experiências com os uruguaios." Solari disse que há uma "percepção generalizada entre os jovens de que a maconha não é prejudicial", mas, segundo o senador, isso é falso, porque a droga "afeta o centro de prazer, a memória, o pensamento, a concentração e as percepções sensoriais". / EFE