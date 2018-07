Oposição tenta se reinventar após revés

O Wall Street Journal, de linha editorial conservadora, resumiu a briga assim: os "simpatizantes do Tea Party", como é chamada a facção mais à direita do partido, "dirão que os republicanos erraram ao indicar um moderado ex-governador de Massachusetts (Mitt Romney) para a presidência. Os moderados acusarão o Tea Party de ter forçado Romney a ir muito para a direita nas eleições gerais".

Um dos únicos consensos entre a base do partido é a existência de uma nova geração de líderes republicanos com nomes fortes para as eleições de 2016. Um deles é o próprio Paul Ryan, candidato a vice na chapa de Romney, e o senador pela Flórida Marco Rubio.

William Kristol, editor da revista conservadora Weekly Standard e um dos mais respeitados intelectuais da direita americana, questionou em um artigo de opinião: "Deixando os números de lado, como os republicanos vão se enxergar? Sim, há o consolo na força em alguns Estados e em seus impressionantes líderes jovens. Mas, no âmbito nacional, é difícil imaginar como eles evitarão divisões".