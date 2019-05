Oposição trabalhista rompe negociações sobre o Brexit com o governo

LONDRES - O líder da oposição trabalhista britânica, Jeremy Corbyn, anunciou nesta sexta-feira, 17, a ruptura das negociações com o governo da conservadora Theresa May, iniciadas em abril para buscar uma saída ao impasse do Brexit.

As discussões "chegaram o mais longe possível" em razão da "crescente fraqueza e instabilidade" do Executivo, escreveu Corbyn em uma carta a May.

Na quinta-feira, o próprio partido de May solicitou que ela se preparasse para renunciar a partir de junho. / AFP