Oposição vai contestar resultado de eleição no Zimbábue Oficiais eleitorais do Zimbábue anunciaram neste sábado (3) que o presidente Robert Mugabe permanece no poder após vencer as eleições desta semana com 61% dos votos, um golpe para a oposição que prometeu recorrer à justiça para comprovar que a eleição não foi livre e justa. De acordo com os opositores, diversas fraudes marcaram as votações.