Oposição vence eleição para governo de Beni O candidato de oposição ao governo do Departamento (Estado) boliviano de Beni, Carmelo Lens, venceu a eleição regional de domingo. Dados preliminares indicam que Lens obteve 55,4% dos votos. A candidata do partido do presidente Evo Morales, Jessica Jordan, ficou com 40% dos votos. Ainda faltava apurar a votação nas áreas mais pobres do Departamento, que fica na Amazônia boliviana, mas o vice-presidente Álvaro Garcia Linera admitiu a derrota da candidata do Movimento ao Socialismo (MAS).