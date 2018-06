Oposição vence eleição presidencial na Costa Rica

Com 92,6% das mesas eleitorais apuradas, Solís recebeu 77,9% dos votos, anunciou o Tribunal Supremo Eleitoral. O governista Johnny Araya, do Partido da Liberação Nacional, obteve 22,1% dos votos, após desistir da campanha eleitoral em março por causa da grande diferença apontada pelas pesquisas eleitorais. Legalmente, Arraya não podia desistir da corrida presidencial.

A taxa de abstenção no segundo turno alcançou 43,2%, o que foi considerado normal por analistas políticos. A eleição foi considerada um sucesso para Solís que, com 1.258.715 votos, superou amplamente a meta de um milhão de votos.

Historiador e cientista político, Solís é o primeiro representante do Partido Ação Cidadã a assumir o governo, o qual tem como proposta o combate à corrupção, o freio do gasto público excessivo e a necessidade de ajustes fiscais para conter o déficit das contas públicas. Fonte: Associated Press.