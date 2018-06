Oposição vence primeiro turno das eleições na Colômbia

Zuluaga, do Centro Democrático, representa o partido do polêmico ex-presidente Álvaro Uribe, que governou de 2002 a 2010. A senadora eleita Paola Holguín, do mesmo partido, ressaltou que esse "não é apenas o triunfo do doutor Oscar Iván Zuluaga, mas também do presidente Uribe".

Já o senador Roy Barreras, do partido da situação, reconheceu que o resultado dos comícios foi um "balde de água fria", mas lembrou que os números servem para o partido despertar. O senador está confiante que os governistas vencerão o segundo turno, uma vez que se espera o apoio dos eleitores da esquerdista Clara López e de Enrique Peñalosa, do partido Aliança Verde, que somaram 15,23% e 8,29% dos votos, respectivamente.

A principal bandeira da campanha de Santos, do Partido Social da Unidade Nacional, foram as negociações do governo com representantes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) desde 2012. Dos cinco candidatos à presidência, o único que ameaçou terminar com o processo de paz foi Zuluaga, defensor da luta armada contra os grupos rebeldes. Fonte: Associated Press.